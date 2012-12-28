В России
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10 минут назад
В Мособлдуме рассмотрят закон о расширении мер соцподдержки для многодетных семей
Мособлдума рассмотрит законопроект о расширении мер соцподдержки многодетных семей. Так, они смогут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки без ограничений в любое время.
Брынцалов отметил, что этот законопроект правильный, и главное – своевременный, особенно если учесть, что 2024 год в России объявлен Годом семьи.
"В Год семьи, согласно поручению президента, мы основной акцент делаем на поддержке наших семей с детьми. Это очень правильный законопроект, а главное – ко времени", – сказал он.
Если законопроект будет принят, то новая мера соцподдержки станет доступна для 112 тысяч семей.
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