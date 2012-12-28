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В России
22
10 минут назад

В Мособлдуме рассмотрят закон о расширении мер соцподдержки для многодетных семей

Мособлдума рассмотрит законопроект о расширении мер соцподдержки многодетных семей. Так, они смогут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки без ограничений в любое время.

В Мособлдуме намерены рассмотреть законопроект о расширении мер соцподдержки для многодетных семей. Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, члены многодетных семей смогут бесплатно посещать музеи, выставки и парки культуры и отдыха без каких-либо ограничений, - передает РИА Новости со ссылкой на 360.ru.

Брынцалов отметил, что этот законопроект правильный, и главное – своевременный, особенно если учесть, что 2024 год в России объявлен Годом семьи.

"В Год семьи, согласно поручению президента, мы основной акцент делаем на поддержке наших семей с детьми. Это очень правильный законопроект, а главное – ко времени", – сказал он.

Если законопроект будет принят, то новая мера соцподдержки станет доступна для 112 тысяч семей.
соцподдержка
многодетные
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