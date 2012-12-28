В Мособлдуме рассмотрят закон о расширении мер соцподдержки для многодетных семей

Мособлдума рассмотрит законопроект о расширении мер соцподдержки многодетных семей. Так, они смогут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки без ограничений в любое время.