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53 минуты назад

Жителя Крыма приговорили к 12 годам строгого режима по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали мужчину в Псковской области.

Жителя Сакского района Крыма признали виновным в госизмене и приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе Верховного суда республики.

Осужденный был задержан в Псковской области сотрудниками ФСБ, ему вменили ст. 275 УК РФ (госизмена), подробности не оглашаются, рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании из-за гостайны, - передает РИА Новости.

"Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год", - сообщили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу, - отметили в суде.
госизмена
наказание
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