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53 минуты назад
Жителя Крыма приговорили к 12 годам строгого режима по делу о госизмене
Сотрудники ФСБ задержали мужчину в Псковской области.
Осужденный был задержан в Псковской области сотрудниками ФСБ, ему вменили ст. 275 УК РФ (госизмена), подробности не оглашаются, рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании из-за гостайны, - передает РИА Новости.
"Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год", - сообщили в пресс-службе.
Приговор не вступил в законную силу, - отметили в суде.
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