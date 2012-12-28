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ЕС с 28 июня введет пошлины на импорт украинских яиц и сахара
Украинскую продукцию обложат выплатами в 419 евро за тонну белого сахара, 339 евро за тонну сахара-сырца и 30 евроцентов за килограмм яиц.
По информации издания со ссылкой на источники, размеры пошлин составят €419 за тонну белого сахара, €339 за тонну сахара-сырца и 30 евроцентов за 1 кг яиц. Решение будет принято сроком на год - до июня 2025 года, то есть на весь период, на который ЕС 25 мая приостановил действие квот на весь аграрный импорт с Украины.
Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что запланированные изменения тарифов соответствуют действующему соглашению между Украиной и ЕС, однако Киев продолжает вести переговоры с Брюсселем об улучшении условий и "устранении всех двухсторонних ограничений".
"Правительства стран [ЕС] говорят о поддержке вступления Украины в Евросоюз, но мы посмотрим. Переговоры по сельскому хозяйству будут очень сложными", - в свою очередь сказал изданию дипломат одной из европейских стран.
19 июня Еврокомиссия (ЕК) официально объявила о реактивации квот и пошлин на ввоз овса с Украины. Ранее ЕК подчеркивала, что поддержка Украины не должна подрывать стабильность аграрного рынка Евросоюза.
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