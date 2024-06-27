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сегодня, 11:26

В Госдуме предлагают отменить пошлину за заключение брака

В Госдуме выступили с инициативой освободить россиян от необходимости платить госпошлину за регистрацию браков.

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил отменить госпошлину на заключение брака наряду с увеличением пошлины на развод до 5 тысяч рублей, - пишет "Российская газета". Такой запрос он направил в Минфин.

В запросе предлагается "снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей". Ранее аналогичный законопроект Даванков направлял на заключение в правительство России.

Хоть такая плата и не является существенным финансовым обременением, "отмена указанной пошлины будет являться значимым символическим фактором для общества о важности и поддержке института брака", считает депутат.

Он привел данные Росстата, которые говорят о том, что средняя сумма уплаченных денежных средств за регистрацию браков в год составила 320,6 млн рублей, а средняя сумма средств за регистрацию разводов в год составила 409,8 млн.

"Соответственно, снижение пошлины за регистрацию брака до 0 рублей при увеличении пошлины на развод до 5 тыс. рублей не повлечет выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ", - отметил автор идеи.

Он предложил главе Минфина Антону Силуанову учесть это при подготовке поправок ко второму чтению проекта о совершенствовании налоговой системы.

Накануне Минфин предложил увеличить размер ряда государственных пошлин. За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 рублей до 5000 рублей.
госпошлина
заключение брака
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