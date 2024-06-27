В России
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сегодня, 10:49
В Тверской области очевидцы сняли на видео летящий дрон
Очевидцы сняли полет украинского дрона в небе над Тверской областью.
Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Жители Тверской области засняли на видео полет украинского беспилотного летательного аппарата в небе.
Об атаке украинских дронов на Тверскую область стало известно в ночь с 26 на 27 июня. Все атаки были отражены, никто из местных жителей не пострадал, - пишет Lenta.ru.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию под личный контроль. Глава региона поручил областным ведомствам оказывать все необходимое содействие экстренным службам, - рассказали в правительстве региона.
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