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В России
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сегодня, 10:49

В Тверской области очевидцы сняли на видео летящий дрон

Очевидцы сняли полет украинского дрона в небе над Тверской областью.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ, - сообщает Минобороны России в официальном Телеграм-канале.

Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Жители Тверской области засняли на видео полет украинского беспилотного летательного аппарата в небе.

Об атаке украинских дронов на Тверскую область стало известно в ночь с 26 на 27 июня. Все атаки были отражены, никто из местных жителей не пострадал, - пишет Lenta.ru.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию под личный контроль. Глава региона поручил областным ведомствам оказывать все необходимое содействие экстренным службам, - рассказали в правительстве региона.
беспилотники
атака
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