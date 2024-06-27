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10 минут назад

На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружены тела двух человек

26 июня девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.

На месте схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек, - сообщает РЖД в своем Телеграм-канале.

26 июня в 18.12 мск на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошёл сход 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск, - говорится в сообщении.

Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира.

Четверо наиболее пострадавших при сходе вагонов пассажиров доставлены в Инту на восстановительном поезде. Уточняется, что среди них один ребёнок. Пострадавших передали медикам.

Всего по предварительным данным за медицинской помощью обратилось 46 человек.

Местонахождение еще одного пассажира установить не удалось, ведутся поиски. По данным местных СМИ, речь идет о девочке. В РЖД заверили в помощи расследованию и всестороннему содействию следствию.

Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн рублей от компании, - отмечается в сообщении.

Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по 1 млн рублей, остальным пострадавшим – по 500 тыс. рублей.

Предварительно, причиной инцидента мог стать подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков.

Движение поездов по участку Инта-1 — Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути. В настоящее время поезда пропускаются по участку по соседнему пути в реверсивном режиме. Несколько поездов задерживаются.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

В регионе введен режим ЧС после схода вагонов поезда. Соответствующей указ подписал глава республики Владимир Уйба, - пишут "Известия".
сход поезда
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