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В России
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сегодня, 17:49

В Кемеровской области продлены коронавирусные ограничения

В Кузбассе до 31 июля продлены коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление, опубликованное 26 июня, подписал и. о. врио губернатора Кузбасса Андрей Панов.

«Продлить по 31.07.2024 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением губернатора <...> «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кузбасса и мерах противодействия распространению COVID-19», – говорится в тексте документа, который цитирует VSE42.RU.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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