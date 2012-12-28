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сегодня, 17:49
В Кемеровской области продлены коронавирусные ограничения
«Продлить по 31.07.2024 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением губернатора <...> «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кузбасса и мерах противодействия распространению COVID-19», – говорится в тексте документа, который цитирует VSE42.RU.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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