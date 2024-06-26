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В мире
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сегодня, 16:47
Индия увеличила поставки телефонов и ноутбуков в РФ
Товарооборот России и Индии в первом квартале вырос на 5% в годовом выражении, до рекордных $17,5 млрд.
Россия переместилась с 23 на 12 место среди всех покупателей смартфонов в Индии. Крупнейшим импортером индийских смартфонов остаются США (2,7 миллиарда долларов), далее идут ОАЭ (694 миллиона) и Нидерланды (572 миллиона).
В общей сложности с января по апрель Индия экспортировала смартфонов на 6,6 миллиарда долларов, что на 36 процентов больше, чем годом ранее. По импорту ноутбуков Россия уступает только ОАЭ, купившим устройств на 62,8 миллиона долларов.
Кроме того, Индия весной впервые поставила алюминий в Россию, которая сама является вторым крупнейшим в мире экспортером этого металла, - передает РИА Новости.
В апреле Индия продала российским компаниям 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия на 16,5 миллиона долларов. Это первая поставка металла в Россию как минимум с начала 2009 года - более ранних данных в открытом доступе нет.
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