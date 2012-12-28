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В России
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сегодня, 16:04
Роскомнадзор предлагает отказаться от рекламы и обработки личных данных на сайтах
Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер считает, что нужно "снять с человека бремя принятия решений" об оценке последствий предоставления персональных данных для посещения сайтов.
"Есть 13 правовых оснований для обработки данных. Первое в списке, и многие интерпретируют его как основное - это согласие на обработку персональных данных... Надо либо вообще отказаться от согласия на обработку данных, снять с человека бремя принятия решений об оценке последствий предоставления этих данных, либо четко в законе определить когда это согласие операторы имеют право брать", - сказал Вагнер в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
По его словам, регулятор видит, что большинство этих согласий далеко не в интересах человека, - передает РИА Новости.
"Вряд ли кто-то читает пользовательские соглашения или согласия, которые за ними спрятаны. Видим совершено безобразный случай, когда человек в течение секунды соглашается на обработку данных, а по ссылке многостраничный документ на 80 листах", - пояснил он.
Вагнер добавил, что надо дать россиянину понятные механизмы для возражения против обработки персональных данных или дать возможность возражать против такой обработки, которая имеет непосредственное отношение к пользователю. По его словам, в РФ уже существует практика, когда пользователь имеет право запретить обработку данных, например, Единая биометрическая система (ЕБС). По его мнению, нужно развивать такие системы на законодательном уровне. "Человек должен перестать быть слабым звеном в отношениях с организацией", - сказал он.
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