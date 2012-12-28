В Петербурге изъято и уничтожено около 6 тонн опасной продукции с ботулизмом

Порядка шести тонн пищевой продукции от производителя ООО "Савон-К", которая может вызвать ботулизм, изъяли из оборота в Петербурге. ООО "Савон-К" — производитель фасоли, вызвавшей вспышку ботулизма в нескольких регионах России, работал и в Санкт-Петербурге.