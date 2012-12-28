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В России
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сегодня, 15:23
В Петербурге изъято и уничтожено около 6 тонн опасной продукции с ботулизмом
Порядка шести тонн пищевой продукции от производителя ООО "Савон-К", которая может вызвать ботулизм, изъяли из оборота в Петербурге. ООО "Савон-К" — производитель фасоли, вызвавшей вспышку ботулизма в нескольких регионах России, работал и в Санкт-Петербурге.
"Одним из производителей такой продукции (вызвавшей ботулизм) явилось ООО "Савон-К", которое на территории Московской области производило в том числе консервированную фасоль... На территории... Санкт-Петербурга такая продукция (тоже) была. Мы проинформировали оперативно торговые сети... и они активно отозвались на эту ситуацию... Мы получили информацию об изъятии из оборота, уничтожении порядка 6 тонн пищевой продукции от этого изготовителя на территории Петербурга", – пояснили в Роспотребнадзоре.
Как отметил специалист, все декларации о соответствии продукции ООО "Савон-К" были прекращены, такая продукция находиться в обороте не может, - передает ТАСС.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в больницах с диагнозом ботулизм остаются 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ, 232 человека, в том числе трое детей, выписаны после улучшения состояния.
Накануне столичное управление Роспотребнадзора информировало о том, что в Москве после случаев ботулизма изъято более 96 тонн пищевой продукции.
С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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