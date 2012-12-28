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сегодня, 14:43

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Госдума на заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам, депутаты проголосовали единогласно.

Депутаты на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, - говорится на сайте Госдумы.

Согласно нормам, с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров ежегодно подлежат индексации наравне с пенсионным обеспечением тех, кто оставил работу. Реализация предлагаемых изменений законодательства с учетом ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней потребует дополнительных бюджетных ассигнований: в 2025 году — 96,45 млрд рублей, в 2026-м — 177,03 млрд, в 2027-м — 260 млрд.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение принимается в непростое время для поддержки людей. По его словам, закон об индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 млн человек.

"Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш Президент Владимир Владимирович Путин принял это важное решение", — отметил он.

По его словам, экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил с февраля следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Он добавил, что с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут ежегодно повышаться не только для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и для тех, кто продолжает работать.
пенсии
индексация
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