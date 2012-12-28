Сбербанк выведет из обращения карты Maestro и Virtual

С июля 2024 года Сбербанк прекращает обслуживание карт Maestro, Virtual и ПРО100. Причина – устаревшие условия обслуживания, не отвечающие современным требованиям. Карты не поддерживают бесконтактную оплату и не предоставляют привилегии платежной системы "Мир".