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В России
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сегодня, 13:19
Поступления в бюджет РФ от налога на богатых выросли в 1,5 раза
В Федеральной налоговой службе России заявили, что в российский бюджет за январь — май поступило более 57 млрд рублей от так называемого налога на богатых.
Темп роста поступлений налога на доходы физлиц (НДФЛ) в федеральный бюджет в январе–мае 2024 года составил 157%. То есть объемы собранных средств по этой статье увеличились в полтора раза.
В налоговой службе уточнили: за пять месяцев этого года в казну поступило 57,6 млрд рублей. А за аналогичный период 2023-го — 36,5 млрд, следует из данных аналитического портала ФНС.
Повышенный сбор по ставке 15% вместо 13% платят состоятельные граждане — те, чей годовой доход превышает 5 млн рублей (примерно 417 тыс. в месяц). Увеличенной ставкой облагается только сумма свыше этого значения. В федеральную казну идет 2% поступлений от сбора из 15%. Остальные 13% распределяются в региональные бюджеты.
От НДФЛ за январь–май поступило больше средств на фоне увеличения объема выплат дивидендов, а также премиальных, назвали причины в ФНС.
Еще одно важное объяснение — высокие темпы роста доходов населения на фоне «горячего» рынка труда, заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По итогам I квартала 2024-го реальные зарплаты в России увеличились на 11% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), сообщил ранее Росстат.
Тренд подтверждается тем, что налогооблагаемые доходы населения в целом растут: их объем за три месяца этого года составил 10,4 трлн рублей. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, - заявил доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов.
В этом году выросло число россиян, которые преодолели барьер доходности в 5 млн быстрее, чем в прошлом году, разъяснил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. Он добавил: налоговые отчисления взлетели и у тех, кто платил повышенный сбор уже в начале года.
Еще одна причина заключается в улучшении налоговой культуры: всё меньше людей пытаются уйти от выплат в бюджет, - отметил руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин.
Всего в 2024 году казна планирует получить 176 млрд рублей от сборов с богатых. Такой прогноз содержится в материалах к федеральному бюджету на ближайшую трехлетку. Как заявили в ФНС, параметры будут исполнены в полном объеме.
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