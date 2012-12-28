Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
ЕГЭ не для всех: несколько родителей не дали детям сдать экзамены, получить паспорт и аттестат
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
Роман Ченцов: «У нового моста будет новая тротуарная плитка. Нужно делать все сразу правильно, по совести».
Общество
Все липецкие пляжи закрываются для купания
Общество
Липецкая вечЁрка: авария с трамваем, горожане об Уваркиной и завоевание Кубка Стэнли
Общество
За смертельный выезд на встречку — три года колонии-поселения и миллион рублей
Происшествия
Липецкое село сделало вклад в науку
Общество
Водитель «ВАЗа» получил два года колонии-поселения за гибель 24-летнего мотоциклиста
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Сверхразум выбил ногой стекло»
Общество
Читать все
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
Когда главу Липецка перестали выбирать горожане и за что мэр не несет ответственность
Общество
Гроза надвигается на Липецк: порывы ветра могут составить 17м/с
Погода в Липецке
Обчистившая счёт иностранца 19-летняя девушка получила полтора года условно
Происшествия
По делу о падении футбольных ворот на ребенка судят главу сельского поселения
Происшествия
В селе Преображенье выгорел свинокомплекс — погибли все свиноматки с поросятами
Происшествия
«Зеленхоз» с начала года спилил в Липецке уже 2 650 сухих и аварийных деревьев
Общество
На НЛМК определили лучшего водителя карьерного самосвала
НЛМК Live
Несокрушимый! Михаил Шкарин выиграл первенство Европы по греко-римской борьбе
Спорт
В новом учебном году — в новые школы и детсады
Общество
Читать все
В России
62
сегодня, 13:19

Поступления в бюджет РФ от налога на богатых выросли в 1,5 раза

В Федеральной налоговой службе России заявили, что в российский бюджет за январь — май поступило более 57 млрд рублей от так называемого налога на богатых.

В федеральный бюджет за январь–май поступило более 57 млрд рублей от так называемого налога на богатых — тех, кто платит 15% с доходов выше 5 млн в год, - рассказали "Известиям" в ФНС. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тенденция связана с ускоренным ростом зарплат и премий, а также дивидендных начислений. По прогнозу властей, бюджет должен получить 176 млрд от этой статьи по итогам года. Эксперты уверены, что план перевыполнят. Однако уже в 2025 году, после введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ, сборы в казну по этой статье увеличатся в несколько раз.

Темп роста поступлений налога на доходы физлиц (НДФЛ) в федеральный бюджет в январе–мае 2024 года составил 157%. То есть объемы собранных средств по этой статье увеличились в полтора раза.

В налоговой службе уточнили: за пять месяцев этого года в казну поступило 57,6 млрд рублей. А за аналогичный период 2023-го — 36,5 млрд, следует из данных аналитического портала ФНС.

Повышенный сбор по ставке 15% вместо 13% платят состоятельные граждане — те, чей годовой доход превышает 5 млн рублей (примерно 417 тыс. в месяц). Увеличенной ставкой облагается только сумма свыше этого значения. В федеральную казну идет 2% поступлений от сбора из 15%. Остальные 13% распределяются в региональные бюджеты.

От НДФЛ за январь–май поступило больше средств на фоне увеличения объема выплат дивидендов, а также премиальных, назвали причины в ФНС.

Еще одно важное объяснение — высокие темпы роста доходов населения на фоне «горячего» рынка труда, заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По итогам I квартала 2024-го реальные зарплаты в России увеличились на 11% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), сообщил ранее Росстат.

Тренд подтверждается тем, что налогооблагаемые доходы населения в целом растут: их объем за три месяца этого года составил 10,4 трлн рублей. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, - заявил доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов.

В этом году выросло число россиян, которые преодолели барьер доходности в 5 млн быстрее, чем в прошлом году, разъяснил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. Он добавил: налоговые отчисления взлетели и у тех, кто платил повышенный сбор уже в начале года.

Еще одна причина заключается в улучшении налоговой культуры: всё меньше людей пытаются уйти от выплат в бюджет, - отметил руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин.

Всего в 2024 году казна планирует получить 176 млрд рублей от сборов с богатых. Такой прогноз содержится в материалах к федеральному бюджету на ближайшую трехлетку. Как заявили в ФНС, параметры будут исполнены в полном объеме.
экономика
налог на богатых
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru