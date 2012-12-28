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сегодня, 12:17

В Минфине предлагают увеличить пошлину за расторжение брака с 650 до 5000 рублей

Минфин предложил увеличить размер ряда государственных пошлин. За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 рублей до 5000 рублей.

Министерство финансов предложило увеличить госпошлину за расторжение брака почти в восемь раз, до 5 тыс. рублей, - передает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст поправок к налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня.

В частности, поправки предполагают значительные корректировки некоторых пошлин, уплачиваемых физическими лицами. По данным издания, с 650 рублей до 5 тысяч рублей предлагается поднять пошлину за расторжение брака. Изменения коснутся тех случаев, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся по обоюдному согласию, или процесс происходит в судебном порядке.

По информации издания, нововведения, предположительно, вступят в силу с 1 января 2025 года. Поправки разосланы на согласование в ведомства.

Подняться пошлина может также за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу соответствующего свидетельства, - с 1,6 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

Кроме того, по информации издания, пошлины за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, поднимутся с 35 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. За рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, - с 16 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Также размер пошлин предлагается увеличить с 1,3 тыс. рублей до 2 тыс. рублей за выдачу аттестата, свидетельства или другого документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата из-за утери.
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