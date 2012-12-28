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В России
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сегодня, 16:51
В РФ вводятся новые правила регистрации автотранспорта
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает исключение полиса ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца.
Документ исключает полис из перечня документов для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Соответствующие изменения коснутся как постановки авто на государственный учет, так и случаев регистрации, связанных со сменой владельца авто.
Водителям также разрешат при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не спустя 10 дней после обращения в ведомство. Помимо этого устанавливается, что госучет транспортного средства прекращается по заявлению автовладельцев по поводу находящегося в розыске похищенного или угнанного авто.
Первое чтение документа состоялось в Госдуме в ноябре прошлого года, второе — неделю назад. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) тогда предупреждали, что избежать возвращения к «разборкам» на дорогах как в 90-е годы позволит сохранение контроля при помощи фотофиксации с запуском механизма одновременно с изменениями, связанными с ОСАГО.
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