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сегодня, 16:03

В Петербурге зарегистрирован завозной случай ботулизма

Известно, что заболевший – житель Московской области, приехал в Петербург из Москвы.

Завозной случай ботулизма зарегистрирован в Петербурге. Заболевший прибыл из Московской области, - рассказали ТАСС в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

"Зарегистрирован один завозной случай ботулизма. Мужчина - житель Московской области находится на лечении в Клинической инфекционной больнице им С. П. Боткина", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, пациент находится в тяжелом состоянии, проводится необходимое лечение, анализы направлены на исследование в лабораторию.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что 149 человек, ранее госпитализированные с ботулизмом после отравления салатом с фасолью, были выписаны из стационаров. Из оборота изъяли свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
ботулизм
отравление
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