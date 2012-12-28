Липецкая вечЁрка: авария с пятью погибшими, выжил, упав с седьмого этажа, и откровения Евгении Уваркиной
Сегодня в Липецке: на Студёновской пока нет адских пробок, Центральный пляж закрыт для купания
ЕГЭ не для всех: несколько родителей не дали детям сдать экзамены, получить паспорт и аттестат
В России
54
сегодня, 16:03
В Петербурге зарегистрирован завозной случай ботулизма
Известно, что заболевший – житель Московской области, приехал в Петербург из Москвы.
"Зарегистрирован один завозной случай ботулизма. Мужчина - житель Московской области находится на лечении в Клинической инфекционной больнице им С. П. Боткина", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, пациент находится в тяжелом состоянии, проводится необходимое лечение, анализы направлены на исследование в лабораторию.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что 149 человек, ранее госпитализированные с ботулизмом после отравления салатом с фасолью, были выписаны из стационаров. Из оборота изъяли свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
0
0
0
0
0
Комментарии