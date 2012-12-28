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В России
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сегодня, 15:23
Duty free со спиртным на внутренних рейсах откроют только в трех аэропортах
Речь идет о законопроекте кабмина, основной автор — Минфин, который в ноябре 2023 внес документы в Госдуму. Сейчас бумаги готовят к первому чтению, идет сбор отзывов на законопроект. Напомним, министерство финансов предложило до 30 июня 2026 года включительно разрешить торговцам duty free продавать спиртное в залах, которые расположены в зонах ожидания вылета внутренних воздушных перевозок и выдачи багажа (площадь прилетов). Инициативу поддержали в Минпромторге, Минэкономразвития и Минтрансе, следует из документов Минфина, направленных в правительство.
Дело в том, что с 2019 по 2023 годов количество владельцев магазинов беспошлинной торговли сократилось на 20%, а также в этих объектах более чем в половину уменьшились объемы продажи алкоголя. Плюс к этому в условиях санкций владельцы магазинов до сих пор не могут вернуть основным поставщикам товары. Это связано с тем, что европейские государства закрыли свои транспортные и логистические коридоры. Таким образом, российские власти готовы поддержать этот вид торговли, разрешив бизнесу операции со спиртным в зоне внутренних рейсов.
«Известия» запросили Минфин, Минпромторг и пресс-службу правительства. Издание также направило вопросы в Шереметьево, Домодедово, Внуково, а также Пулково, Жуковский и аэропорт Сочи.
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