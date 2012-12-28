Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «BMW» обновил на улице Меркулова свеженький трамвай
Происшествия
Липецкая вечЁрка: авария с пятью погибшими, выжил, упав с седьмого этажа, и откровения Евгении Уваркиной
Общество
Сегодня в Липецке: на Студёновской пока нет адских пробок, Центральный пляж закрыт для купания
Общество
Зарплата врача — более 145 тысяч рублей, учителя — более 51 тысячи
Общество
Не силой, а уговорами: в Липецке бабушек с асфальта пытаются вытеснить на торговые ряды
Общество
Нападение 18-летнего парня на парковый фонарь сняла камера наблюдения
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении «УАЗа» и «Фольксвагена»
Происшествия
За что вы похвалите, а за что поругаете Евгению Уваркину?
ПозиTиV
ЕГЭ не для всех: несколько родителей не дали детям сдать экзамены, получить паспорт и аттестат
Общество
Мужчина скатился в глубокий овраг, его достали спасатели
Происшествия
Читать все
ЕГЭ не для всех: несколько родителей не дали детям сдать экзамены, получить паспорт и аттестат
Общество
Все липецкие пляжи закрываются для купания
Общество
Роман Ченцов: «У нового моста будет новая тротуарная плитка. Нужно делать все сразу правильно, по совести».
Общество
Водитель «ВАЗа» получил два года колонии-поселения за гибель 24-летнего мотоциклиста
Происшествия
Липецкое село сделало вклад в науку
Общество
За смертельный выезд на встречку — три года колонии-поселения и миллион рублей
Происшествия
Выжег глаза Рокоссовскому и получил 320 часов обязательных работ
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Добровском районе строители свалили опору ЛЭП: возник пожар
Происшествия
В Липецкой области дожди и до +24
Погода в Липецке
Читать все
В России
88
сегодня, 15:23

Duty free со спиртным на внутренних рейсах откроют только в трех аэропортах

Аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово откроют магазины со спиртным в зонах внутренних рейсов. На этих объектах владельцы смогут выделить отдельные площади в стерильных зонах. Такие данные получил Минпромторг от представителей отрасли — сами магазины беспошлинной торговли высказались о невозможности установить на площадях авиаузлов такие точки. Об этом сказано в письме Минфина в адрес правительства и комитета Госдумы по экономполитике. «Известия» ознакомились с документами. Ранее МВД России потребовало организовать такую торговлю только в зоне прилета.

Речь идет о законопроекте кабмина, основной автор — Минфин, который в ноябре 2023 внес документы в Госдуму. Сейчас бумаги готовят к первому чтению, идет сбор отзывов на законопроект. Напомним, министерство финансов предложило до 30 июня 2026 года включительно разрешить торговцам duty free продавать спиртное в залах, которые расположены в зонах ожидания вылета внутренних воздушных перевозок и выдачи багажа (площадь прилетов). Инициативу поддержали в Минпромторге, Минэкономразвития и Минтрансе, следует из документов Минфина, направленных в правительство.

Дело в том, что с 2019 по 2023 годов количество владельцев магазинов беспошлинной торговли сократилось на 20%, а также в этих объектах более чем в половину уменьшились объемы продажи алкоголя. Плюс к этому в условиях санкций владельцы магазинов до сих пор не могут вернуть основным поставщикам товары. Это связано с тем, что европейские государства закрыли свои транспортные и логистические коридоры. Таким образом, российские власти готовы поддержать этот вид торговли, разрешив бизнесу операции со спиртным в зоне внутренних рейсов.

«Известия» запросили Минфин, Минпромторг и пресс-службу правительства. Издание также направило вопросы в Шереметьево, Домодедово, Внуково, а также Пулково, Жуковский и аэропорт Сочи.

Duty free
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru