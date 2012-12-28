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В России
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сегодня, 15:22
В России назвали топ-35 регионов по экономическому потенциалу
«Цель исследования — оценка экономической эффективности реального сектора экономики субъектов, обеспечивающего в первую очередь благосостояние населения», — объясняют авторы исследования.
К числу критериев относятся размер уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС), уровень среднемесячной зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий и организаций за вычетом убытков.
Согласно документу, во вторую десятку вошли Пермский край, Вологодская область и Приморский край (поделили 12 место), Краснодарский край, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская и Белгородская области, а также Республика Башкортостан (18 место), Республика Коми и Тульская область.
В третьей десятке оказались Удмуртская Республика, Амурская область, Хабаровский край, Томская, Сахалинская области, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Воронежская, Ярославская и Ростовская области. Замыкают исследование Кемеровская, Омская, Ленинградская, Рязанская и Владимирская области.
Глава ФоРГО Константин Костин в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что по сравнению с итогом 2023 года свои позиции из 35 регионов сохранили только шесть субъектов. Это пятерка лидеров — Москва, ХМАО, ЯНАО, Московская область, Красноярский край, а также Владимирская область, которая вновь оказалась на 35 месте.
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