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сегодня, 14:58

Голикова заявила, что индексация пенсий будет определяться на основе роста оплаты труда

Голикова отметила, что далее, по итогам года, будет определен темп роста фонда оплаты труда за 2024 год.

Индексация пенсий с 1 апреля 2025 года будет определяться на основе роста оплаты труда. Схему повышения выплат пенсионерам в ходе пленарного заседания Госдумы раскрыла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, - передает РИА Новости.

По ее словам, по итогам 2024 года будут подсчитаны темпы роста зарплат. Индексация пенсий в апреле будущего года будет проводиться на его основе, "за вычетом той индексации, которая будет произведена с 1 февраля на уровень фактической инфляции 2024 года", - отметила вице-премьер. Таким образом, власти возвращаются к механизму индексаций, который работал в стране до 2019 года.

Голикова также заявила, что пенсии российских пенсионеров после индексации увеличатся как минимум на 1,3 тысячи рублей. При этом она отметила, что у каждого гражданина размер пенсии индивидуален, он зависит от стажа работы.

Она отметила, что такая схема – возврат к механизму индексации пенсий, который работал до 2019 года.
индексация
пенсии
экономика
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