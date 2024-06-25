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сегодня, 14:14
Эпидемиолог назвала способные вызвать ботулизм продукты
Врач-эпидемиолог Светлана Осадчая объяснила, что ботулизм вызывается токсинами бактерий Clostridium botulinum, обитающих в природе.
Первым опасным типом продуктов она назвала любые консервированные овощи и грибы. Врач уточнила, что споры бактерии ботулизма крайне устойчивы к воздействию окружающей среды и могут продолжать жизнедеятельность даже при отсутствии кислорода, - пишет Lenta.ru.
"В закрытой банке с консервами они начинают активно размножаться и вырабатывать токсин. Именно это и вызывает ботулизм", — пояснила Осадчая.
Также, по словам эпидемиолога, источником заражения могут стать вяленые или копченые мясные изделия. По ее словам, как правило, это затрагивает продукцию, которая была произведена с нарушениями. Копченая и соленая рыба тоже может содержать споры бактерий ботулизма. Происходит это из-за недостаточной термической обработки или нарушения рецептуры соления, - отметила врач.
Также Осадчая указала, что ботулин иногда содержится в меде. Поэтому, по ее словам, его опасно давать младенцам, так как их пищеварительная система не способна нейтрализовать действие токсинов.
Чтобы снизить риск заражения, врач рекомендовала не покупать консервацию и мясные деликатесы домашнего приготовления. Самостоятельно консервировать можно, говорит Осадчая, но надо строго следить за гигиеной и неукоснительно соблюдать рецептуру. Если открытая банка с овощами или грибами кажется подозрительной, то есть ее не стоит, - считает врач.
"Особую настороженность должен вызвать запах острого сыра или прогорклого масла", — резюмировала эксперт.
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