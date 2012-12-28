Липецкая вечЁрка: авария с пятью погибшими, выжил, упав с седьмого этажа, и откровения Евгении Уваркиной
Сегодня в Липецке: на Студёновской пока нет адских пробок, Центральный пляж закрыт для купания
В России
57
сегодня, 14:35
Эксперты сообщили о резком замедлении роста цен на «вторичку» в Кемерове и Новокузнецке
Специалисты по недвижимости подчеркивают, что подобная тенденция наблюдается во многих городах России с населением более 500 000 человек. Так, анализ рынка недвижимости 35 крупных городов страны показывает, что в среднем за последнее полугодие квадратный метр «вторички» подорожал на 3,7%, при этом последние три месяца цена практически не менялась.
По данным экспертов Циан.Аналитики за июнь 2024 года, в среднем за квадратный метр на вторичном рынке Кемерово просят 113 900 рублей, а в Новокузнецке — 102 100 рублей.
0
0
0
0
0
Комментарии