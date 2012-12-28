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сегодня, 14:35

Эксперты сообщили о резком замедлении роста цен на «вторичку» в Кемерове и Новокузнецке

В Кемерове и Новокузнецке средняя стоимость квадратного метра жилья за год увеличилась на 16%. При этом за первое полугодие 2024 года она выросла на 1,1% и 2,8% соответственно. Таким образом, специалисты зафиксировали стагнацию цен на «вторичку», сообщает VSE42.Ru.

Специалисты по недвижимости подчеркивают, что подобная тенденция наблюдается во многих городах России с населением более 500 000 человек. Так, анализ рынка недвижимости 35 крупных городов страны показывает, что в среднем за последнее полугодие квадратный метр «вторички» подорожал на 3,7%, при этом последние три месяца цена практически не менялась.

По данным экспертов Циан.Аналитики за июнь 2024 года, в среднем за квадратный метр на вторичном рынке Кемерово просят 113 900 рублей, а в Новокузнецке — 102 100 рублей.

недвижимость
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