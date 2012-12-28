Липецкая вечЁрка: авария с пятью погибшими, выжил, упав с седьмого этажа, и откровения Евгении Уваркиной
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В России
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22 минуты назад
При пожаре в Подмосковье погибли 6 человек
Число погибших при пожаре в административном здании в подмосковном Фрязино увеличилось до шести человек.
"К настоящему времени известно о шести погибших. Точное количество погибших устанавливается", - говорится в сообщении.
Накануне днем произошел пожар в здании бывшего научно-исследовательского института "Платан". Огонь охватил семь из восьми этажей дома. Пожарные локализовали возгорание на площади пять тысяч квадратных метров. Позднее они ликвидировали открытое горение, - передает ТАСС.
При пожаре погибли два человека, которые выпали из окна горящего здания. Еще одного спасли и поместили в реанимацию. Позднее на седьмом этаже здания обнаружили тела еще четырех человек.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". СМИ писали, что причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети.
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