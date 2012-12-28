Липецкая вечЁрка: авария с пятью погибшими, выжил, упав с седьмого этажа, и откровения Евгении Уваркиной
Сегодня в Липецке: на Студёновской пока нет адских пробок, Центральный пляж закрыт для купания
В России
219
вчера, 16:22
Железнодорожный оператор временно отменил сборы за возврат билетов в Крым
Железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) временно отменил все сборы за возврат билетов на поезда в Крым и Севастополь и обратно.
В Республике Крым и городе Севастополе 24 июня объявлено днем траура после атаки ВСУ на Севастополь.
"Для пассажиров, следующих в Республику Крым и город Севастополь и обратно, АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" отменил 24, 25 и 26 июня все сборы за возврат проездных и перевозочных документов на всю глубину резервирования", - говорится в сообщении ГСЭ.
Компания также выражает соболезнования родственникам погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, - передает РИА Новости.
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный железнодорожный перевозчик в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.
0
0
0
0
0
Комментарии