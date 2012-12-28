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В России
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вчера, 15:43
Роскомнадзор сможет самостоятельно блокировать копии запрещенных сайтов
Согласно нововведениям, Роскомнадзор сможет самостоятельно принимать решение о признании сайта "зеркалом".
Ранее при обнаружении "зеркал" федеральные органы власти или правообладатели информации обращались в Минцифры. Министерство в течение суток принимало решение о признании сайта "зеркалом" и направляло его владельцу сайта и Роскомнадзору. Затем РКН в течение еще одного дня связывался с провайдерами хостинга, операторами связи и поисковых систем, которые за сутки ограничивали доступ к "зеркалу" и прекращали выдачу сведений о нем в поисковиках, - передает ТАСС.
Согласно новым нормам, решение о признании сайта "зеркалом" будет принимать Роскомнадзор. Как отмечал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров, это позволит ограничивать доступ к копиям заблокированных сайтов в более короткие сроки.
Кроме того, закон распространяет запрет на выдачу в поисковой системе сведений о копиях запрещенных сайтов на всех операторов поисковых систем, а не только на публикующих рекламу для пользователей из России.
Ранее такие ограничения касались только операторов систем, распространяющих рекламу, ориентированную на российских потребителей, а деятельность операторов, функционирующих в Рунете, но не распространяющих рекламу для потребителей из РФ, была не регламентирована. Новые нормы исправляют эту ситуацию.
Закон, за исключением некоторых положений, вступает в силу со дня опубликования.
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