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В мире
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сегодня, 15:08
ЕС утвердил 14-й пакет санкций против РФ
Совет ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Как говорится на сайте Совета ЕС, санкции, в частности, включают ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты.
Новый пакет антироссийских санкций включает в себя ограничения на транзит российского СПГ через порты Европы. Отмечается, что данный запрет не влияет на импорт, а действует именно в отношении реэкспорта в третьи страны через Евросоюз. ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов СПГ ("Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ"). Вводятся ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе природного газа.
Совет ЕС утверждает, что в новый 14-й пакет вошли меры, которые способны максимизировать воздействие существующих санкций за счет устранений лазеек. Санкции призваны ослабить ценные сектора российской экономики: энергетику, финансы и торговлю.
Ограничения введены против так называемого теневого флота России — под санкциями оказалось 27 российских судов, которым запрещен доступ в порты и введен запрет на предоставление услуг. Совет ЕС также запретил своим авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России.
Совет ЕС постановил объявить вне закона использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — специализированного сервиса финансовых сообщений, разработанного Центральным банком России для нейтрализации эффекта ограничительных мер. Организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС или эквивалентным специализированным службам обмена финансовыми сообщениями.
Новый пакет вводит запрет на трансакции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, созданными за пределами ЕС, если эти организации содействуют сделкам, поддерживающим оборонно-промышленную базу РФ.
"Головные компании ЕС должны будут прилагать усилия для того, чтобы их дочерние компании в третьих странах не принимали участия в деятельности, приводящей к последствиям, которые санкции призваны предотвратить", — отмечено в заявлении.
В 14-м пакете санкций Евросоюз запретил импорт гелия из России и экспорт в РФ марганцевых руд, несколько видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов. Также в пакет санкций вошли: положение о поддержке исков европейских компаний по компенсации ущерба от ответных действий РФ, продажа России культурных и исторических ценностей, в которых можно обнаружить "украинское происхождение".
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