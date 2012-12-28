Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Со мной сначала тяжело, потом без меня невозможно»
Общество
В Липецкой области задержан тамбовчанин, оказавшийся бывшим главой Минздрава соседнего региона
Происшествия
Единственного выжившего в жуткой аварии трассе Липецк – Хлевное ребенка вывели из комы
Происшествия
Сегодня в Липецке: перекрытие моста, придумай имя обезьянке, и какая валюта круче – доллары, юани или рубли
Общество
14-летний мальчик упал в Липецке с седьмого этажа и остался жив
Происшествия
Пятеро погибших, восемнадцать раненых — война на дорогах продолжается
Происшествия
«Южные ворота» Липецка перестанут быть позором города
Общество
В Липецке заказали исследование полукилометрового коллектора 1917 года постройки
Общество
«Караул! Две недели течет вода!»
Общество
7-летний самокатчик угодил под машину в селе Ленино
Происшествия
Читать все
В Липецке заказали исследование полукилометрового коллектора 1917 года постройки
Общество
«Караул! Две недели течет вода!»
Общество
Липчанка отпраздновала вековой юбилей
Общество
В Липецкой области местами пройдут дожди
Погода в Липецке
В первом же матче «Металлург» примет дома одного из фаворитов
Спорт
В Воловском районе произошла массовая гибель пчел
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
48-летний ельчанин «разул» машину
Происшествия
57-летняя жительница Грязинского района набрала кредитов и перевела деньги «сотруднику банка»
Общество
От клещей в Липецкой области пострадали уже 2149 человек, из них 1014 детей
Здоровье
Читать все
В мире
72
сегодня, 15:08

ЕС утвердил 14-й пакет санкций против РФ

Совет ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Как говорится на сайте Совета ЕС, санкции, в частности, включают ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты.

24 июня страны Евросоюза (ЕС) утвердили 14-й пакет санкций против России. Пакет включает в себя ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. При этом запрет не влияет на импорт, а действует только в отношении реэкспорта в третьи страны через ЕС. Одновременно введены санкции против 116 физических и юридических российских лиц. Кроме того, будет ограничен доступ к трем российским СМИ — "Известиям", "РИА Новости" и "Российской газете", а также к проекту Voice of Europe, - пишут "Известия".

Новый пакет антироссийских санкций включает в себя ограничения на транзит российского СПГ через порты Европы. Отмечается, что данный запрет не влияет на импорт, а действует именно в отношении реэкспорта в третьи страны через Евросоюз. ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов СПГ ("Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ"). Вводятся ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе природного газа.

Совет ЕС утверждает, что в новый 14-й пакет вошли меры, которые способны максимизировать воздействие существующих санкций за счет устранений лазеек. Санкции призваны ослабить ценные сектора российской экономики: энергетику, финансы и торговлю.

Ограничения введены против так называемого теневого флота России — под санкциями оказалось 27 российских судов, которым запрещен доступ в порты и введен запрет на предоставление услуг. Совет ЕС также запретил своим авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России.

Совет ЕС постановил объявить вне закона использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — специализированного сервиса финансовых сообщений, разработанного Центральным банком России для нейтрализации эффекта ограничительных мер. Организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС или эквивалентным специализированным службам обмена финансовыми сообщениями.

Новый пакет вводит запрет на трансакции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, созданными за пределами ЕС, если эти организации содействуют сделкам, поддерживающим оборонно-промышленную базу РФ.

"Головные компании ЕС должны будут прилагать усилия для того, чтобы их дочерние компании в третьих странах не принимали участия в деятельности, приводящей к последствиям, которые санкции призваны предотвратить", — отмечено в заявлении.

В 14-м пакете санкций Евросоюз запретил импорт гелия из России и экспорт в РФ марганцевых руд, несколько видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов. Также в пакет санкций вошли: положение о поддержке исков европейских компаний по компенсации ущерба от ответных действий РФ, продажа России культурных и исторических ценностей, в которых можно обнаружить "украинское происхождение".
санкции
ЕС
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru