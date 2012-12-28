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В России
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44 минуты назад
Доходы бюджета от утильсбора подскочили в 2,5 раза
При этом по итогам 2024-го от утильсбора запланированы доходы в 967 млрд, сообщили «Известиям» в Минфине. Это почти в полтора раза больше таких поступлений за прошлый год (659 млрд).
На 17 июня удалось собрать чуть больше трети прогнозируемых доходов — 292 млрд рублей, добавили в ведомстве. Там пояснили: большая часть из них — сбор именно на ввозимые транспортные средства, так как для производимой в РФ техники действует отсрочка платежей до IV квартала 2024-го.
Рост доходов от утильсбора по сравнению с 2023-м связан с повышением ставок на отдельные категории транспортных средств, пояснили в Минфине. Кроме того, увеличивается количество ввозимых из-за рубежа в Россию машин.
«Тем не менее до конца года прогнозируется небольшой спад спроса из-за высоких цен на автомобили. Многие дилеры опасаются резкого роста стоимости на импорт после нового пакета санкций США, вынуждающего привязывать рубль к китайскому юаню. Это может привести к падению продаж уже к концу III квартала, что отразится и на сборах в бюджет», — отметил эксперт экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук.
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