ОСАГО может стать необязательным при регистрации автомобиля

Полис ОСАГО может перестать быть обязательным при постановке транспортного средства на учет в Госавтоинспекции. Такой законопроект главы комитета по транспорту от «Единой России» Евгения Москвичева Госдума может принять в окончательном чтении 25 июня, а сам закон вступить в силу с 1 марта 2025 года.

