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В России
43
45 минут назад

ОСАГО может стать необязательным при регистрации автомобиля

Полис ОСАГО может перестать быть обязательным при постановке транспортного средства на учет в Госавтоинспекции. Такой законопроект главы комитета по транспорту от «Единой России» Евгения Москвичева Госдума может принять в окончательном чтении 25 июня, а сам закон вступить в силу с 1 марта 2025 года.

«Закон должен будет вступить в силу со следующего года. Такая поправка по срокам была внесена в его новую редакцию документа ко второму чтению, которое прошло в Госдуме на прошлой неделе», — рассказали «Известиям» в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Автор инициативы Евгений Москвичев сказал «Известиям», что его комментарии излишни, так как всё изложено в пояснительной записке к законопроекту. В этом документе необходимость инициативы он объясняет тем, что, зарегистрировав транспортное средство, его владелец может длительное время им не пользоваться.

«Одновременно необходимо отметить, что ответственность за несоблюдение требований законодательства об обязательном страховании ТС предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением. В связи с этим законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации», — отмечается в пояснительной записке.
В других фракциях Госдумы инициативу считают правильной.

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