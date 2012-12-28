Глава кузбасского Минздрава приказал вакцинировать девочек от ВПЧ

Вакцинацию предложено проводить девочкам с 12 лет.

Министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов подписал приказ о введении профилактических прививок девочкам против вируса папиломы.«Приказываю <...> обеспечить организацию проведения вакцинации девочек с 12 лет включительно против вируса папилломы человека, согласно инструкции по применению вакцины», — цитирует приказ министра VSE42.Ru.В соответствии с приказом медицинские организации обязаны ежемесячно отчитываться о проведении вакцинации и сообщать о всех случаях отказа, в том числе указывать, по какой причине произошел отказ — из-за недоверия к медицине, незнания о проблеме ВПЧ, по религиозным убеждениям или чего-то другого.Прививать девочек от ВПЧ кузбасские депутаты разрешили в марте, одобрив поправки в региональный закон «О здравоохранении».