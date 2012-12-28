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В России
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Заморозки не сильно повлияли на объём сбора зерна в РФ
Сельхозтоваропроизводители успели вовремя пересеять большинство площадей.
"Мы видим по первой уборке: у нас первые обмолоты были в Ростовской области — минус 40%. То есть даже коллеги из Ростовской области говорили, что у них будет минус 30% по сравнению с урожаем прошлого года. Регионы наиболее засушливые — минус 40%", — отметила Оксана Лут на форуме фермеров "Развитие малого агробизнеса: вопросы, решения, точки роста" в рамках Всероссийского дня поля в Ставропольском крае.
Несмотря на это, Минсельхоз прогнозирует сбор зерна в 132 млн т, в том числе 85-68 млн тонн пшеницы. В 2023 году было получено 144,9 млн т (92,8 млн т пшеницы).
"Дальше будем смотреть по погоде, пока пошли дожди, сейчас зерно набирает объем", - заявила она.
Лут напомнила, что заморозки повредили посевы более чем на 1 млн га. "Но наши сельхозпроизводители успели вовремя подавляющее большинство площадей пересеять, не всегда зерновыми, но другими культурами пересеять. Тем не менее, сильно на объеме эта ситуация не сказалась, - отметила она. - Поэтому будем смотреть дальше, но мы считаем, что 132 млн тонн мы соберем".
По ее словам, общий урожай будет зависеть не только от южных и центральных регионов, "но и, конечно, Сибири". "В Сибири в этом году ситуация достаточно неплохая. Ожидаем там неплохого урожая", - заключила она.
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