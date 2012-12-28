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В России
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41 минуту назад
Потребление газа в РФ в июне несколько раз обновило рекорды
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июня, новый рекорд в 691 миллион кубометров достигнут 19 июня.
"Газпром" продолжает обеспечивать россиян рекордными для июня объемами газа. Со 2 июня 2024 года поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет", - сказано в сообщении.
Новый исторический рекорд поставок в 691 млн куб. м газа был достигнут 19 июня. Это уже шестой раз за текущий месяц, когда был обновлен рекорд суточных поставок для июня, - отмечает "Газпром".
"Важно, что "Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах Единой системы газоснабжения традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты", - добавили в компании.
Ранее "Газпром" сообщал, что в мае на фоне похолодания в России поставлял потребителям рекордные объемы газа, сравнимые с показателями зимнего периода. 7 мая был достигнут новый абсолютный пик поставок для этого месяца.
В начале мая "Газпром межрегионгаз" отмечал увеличение поставок газа российским потребителям с начала 2024 года, - передает ТАСС.
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