В Липецкой области ненадолго прекратятся дожди

22 и 23 июня с усилением гребня южного антициклона на территории Липецкой области существенных осадков не ожидается. 24 июня наш регион попадет под влияние фронтов циклона с северо-запада – пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.День 22 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году — 5 градусов тепла.