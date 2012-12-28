Учитель из Липецкой области получил 20 лет по обвинению в госизмене и содействии террористической деятельности
Военный суд вынес приговор липецкому подростку по обвинению в ряде особо тяжких преступлений
Погода в Липецке
88
25 минут назад
В Липецкой области ненадолго прекратятся дожди
22 и 23 июня с усилением гребня южного антициклона на территории Липецкой области существенных осадков не ожидается. 24 июня наш регион попадет под влияние фронтов циклона с северо-запада – пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.
День 22 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году — 5 градусов тепла.
0
0
0
0
1
Комментарии