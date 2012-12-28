Планируем июль - фестиваль Усадьба «Рок&Блюз»

Пока по всей стране отменяют рок-фестивали по разным причинам, мы ждем второй фестиваль Усадьба «Рок&Блюз». Он пройдет 20 июля в Усадьбе «Скорняково-Архангельское».





В этот день на главную сцену выйдут:

Трио SILENZIUM - две скрипки и виолончель. Девушки играют разную музыку: от узнаваемых мелодий СССР в рок-обработке до тяжелого рока.

Выступление группы — это всегда настоящее шоу. Яркие, красивые и невероятно талантливые девушки, играющие рок – это очень круто!

«Альянс» - их песню «На заре» перепели многие артисты от Brainstorm до Басты, но стоит ее услышать вживую в оригинале.

«Мураками» - яркая, драйвовая, невероятно близкая музыка, не зря группу называют душой Казани. Нулевой километр точно будем петь хором.

«Конец фильма» - «Юность в сапогах», «Элис», «Желтые глаза» - рок- баллады на все времена.

«Крематорий» - они не нуждаются в представлении, каждый любитель рока знает их песни наизусть: «Маленькая девочка», «Мусорный ветер» и многие другие.

Сергей Бобунец – лидер группы «Смысловые галлюцинации» споет все хиты группы, ведь все мы «вечно молодые и вечно пьяные».







Любимые песни в живом исполнении и с невероятной энергетикой будут звучать с главной сцены.

А на малой сцене, как и в прошлом году, будут кавер-группы и душевный советский рок. Там будет своя атмосфера – уютная, ностальгическая и такая близкая. Каждая песня прямо в сердце.







Из Липецка организован трансфер туристическими агентствами, подробнее можно уточнить у организаторов.

Усадьба каждый год меняется, чтобы было лучше, интереснее, насыщеннее и ярче. Многие гости джаза оценили обновленный фуд-корт и новые пространства. На фестивале рока будет еще лучше – пляж, крепость, гастроаллея - каждый найдет, где погулять и чем заняться.







А для эстетов 21 июля пройдет afterparty – концерт Bel Suono. Под открытым небом - на трех роялях будут исполняться классические рок-хиты.

Партнёр фестиваля – коммуникативное агентство «Прайд Медиа» - настоящие мультиинструменталисты в медиапространстве региона. А это значит, что любые задачи по продвижению вашего бизнеса решаются виртуозно и качественно.







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Все подробности на сайте https://usadba-nadonu.ru/

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Фото и видео предоставлены ООО «Бальмонт»

Усадьба Скорняково-Архангельское

ООО «Бальмонт» Юр. адрес: 399231, Лип. обл., Задонский район, с. Скорняково, ул. Муравьева, 23. ОГРН 1214800014318

ООО «Прайд Медиа»