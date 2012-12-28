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В России
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9 минут назад
Минэкономразвития предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить туристический сбор
Минэкономразвития России предложило разрешить регионам самостоятельно вводить с 2025 года туристический сбор.
Ведомство совместно с представителями гостиничных сетей, Российским союзом туриндустрии и регионами подготовят предложения по модернизации эксперимента по курортному сбору с 2025 года. Этот вопрос обсуждался на прошедшем в Минэкономразвития России совещании. Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге, и заканчивается в 2024 году, - говорится в сообщении.
Уточняется, что с учетом анализа итогов эксперимента и обратной связи от региональных правительств, гостиничных сетей и экспертов предложено распространить сложившуюся практику на все регионы страны в форме туристического сбора, когда фиксированная плата будет взиматься с номера в гостинице, а не с проживающего в нем.
Решение об изменении параметров туристического сбора будет принимать правительство конкретного субъекта страны. Средства, собранные за счет сбора, будут направляться в бюджеты муниципалитетов и использоваться для создания, ремонта и реконструкции объектов туристической инфраструктуры. Соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы Минэкономразвития РФ подготовит и внесет на следующей неделе на рассмотрение Минфина, - рассказали в МЭР.
Как уточнили в министерстве, объектом налогообложения станет количество номеров в гостиницах и отелях, а размер ставки будет устанавливаться субъектом. Базово ставка составит около 65 рублей за один номер в сутки, то есть 6 тыс. рублей в квартал. Вместе с тем одновременно субъектам будет дано право применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения. Например, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон.
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