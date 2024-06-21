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В России
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сегодня, 13:38
Роспотребнадзор усилил контроль в приграничье из-за холеры в Херсоне
Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации о вспышке холеры на подконтрольной Украине части Херсонской области.
"В связи появившимися сообщениями в СМИ о зафиксированной вспышке холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и готовности к выявлению и реагированию", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был направлен запрос для подтверждения сообщений. При этом Роспотребнадзор усилил контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на приграничных территориях, - пишет Lenta.ru.
Ранее пророссийское подполье Херсона заявило, что в городе зафиксирована вспышка холеры среди украинских военных и гражданского населения, а власти пытаются скрыть эпидемию. Источник уточнил, что в больницах находится около 100 человек.
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