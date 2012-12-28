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В мире
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сегодня, 12:57
Армения признала Палестину в качестве независимого государства
22 мая Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину.
"Подтверждая свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Государство Палестина", — говорится в сообщении.
В ведомстве назвали единственным способом урегулирования палестино-израильского конфликта принцип "двух государств".
"Армения искренне заинтересована в мире и стабильности на Ближнем Востоке, согласии еврейского и палестинского народов", — отметили в МИДе, заявив, что Ереван присоединился к резолюции Генассамблеи ООН с призывом о немедленном прекращении огня в сектора Газа. В ведомстве назвали катастрофической гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве.
За последний месяц независимость Палестины признали Испания, Ирландия, Норвегия и Словения. В общей сложности суверенитет страны сейчас признают 147 из 193 членов ООН.
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