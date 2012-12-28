Липецкие «управляшки» почувствовали вкус легких денег

УК наперегонки побежали в мэрию за возмещением расходов по программе «Ремонт двора».

Сегодня утром у домов №№ 82 и 84 на улице Плеханова стоит шум от треска ломающихся сучьев и веток, тянет гарью от кучи свежего асфальта: УК «КИТ» работает по программе «Ремонт двора».Большой двор — большие хлопоты. Начальник участка УК «КИТ» Никита Кошелев рассказывает, что к сегодняшнему утру во дворе спилены 50 старых деревьев. Большая их часть — мертвые. Пошли под пилы и перезрелые деревья: в управлении главного смотрителя Липецка решили, что они также представляют потенциальную опасность для людей. Сегодня эти порубочные остатки грузили в ломовоз. Его мощный манипулятор с характерным хрустом сжимал обрезки стволов и сучья и загружал их в кузов грузовика. Работы по вывозу порубочных остатков много — по всему двору лежат распиленные великаны.А непосредственно вдоль домов со двора бульдозер ковшом отковыривал пластами остатки старого асфальта. Взамен тут уложат новый.— Уже подали заявку в департамент развития территорий на возмещение из бюджета 90% понесенных расходов. Работы по дворам в каждом доме обошлись нам в 1,3 миллиона рублей, — говорит Никита Кошелев.Рядом — побитые временем лавочки, в которых сгнили или поломались деревянные крашеные бруски. Их-то отремонтируют?— Да. Хотим поэтому зайти в программу «Ремонт двора» еще раз, — отвечает представитель УК.Но его тут же поправляет сотрудница МКУ «Центр развития территорий» Наталья Черемисина, курирующая программу ремонтов дворов. Она говорит о лимите средств на один двор. И он как раз — 1,3 миллиона!— У нас еще есть запас денег. За счет этого и отремонтируем лавочки, — переобувается на ходу коммерсант от ЖКХ.Жительница одного из домов по улице Интернациональной жалуется на опиленный несколько лет назад тополь. Его высокий пень дал множество побегов, и уже в этом мае они зацвели и забили пухом все москитные сетки в окнах женщины и ее соседей. Она просит Никиту Кошелева спились старый ствол.— Если он опять начнет колоситься, мы сами все эти веточки обломаем! Это же горе у нас, этот тополь, горе великое! Жизни нам не дает. Мы задыхаемся! — заламывает руки липчанка.Но работник «управляшки» говорит, что дерево живое, и его нельзя опились без соответствующего комиссионного акта, который составляется на каждое дерево при участии сотрудников муниципалитета.Один из жильцов Вячеслав Пехтерев предлагает Никите Кошелеву свою помощь в компенсационном озеленении большого двора. По его словам, у него есть возможность доставить из лесхоза сколько угодно саженцев.— Мы только за, — говорит представитель УК.Еще в апреле-мае новую муниципальную программу «Ремонт двора» со 100-миллионным бюджетом управляющие компании саботировали. На первом этапе в нее заявились всего шесть «управляшек» (одна из них модернизировала контейнерную площадку, две других поменяли асфальт, остальные опиливали или сносили аварийные деревья или вывозили порубочные остатки). Однако 17 июня, в последний день приема заявок на участие во втором этапе программы УК завалили документами МКУ «Центр развития территории».— Мы еще не все заявки обработали, а только 15 от 19-ти УК на 20 миллионов, общую сумму выполненных работ. Поэтому она не окончательная, — говорит Наталья Черемисина.Почему вдруг вокруг программы «Ремонт двора» возник такой ажиотаж?— Сработало сарафанное радио. Те УК, которые уже получили из городского бюджета компенсацию 90% расходов на проведенные работы, стали примером для подражания. В других УК поняли, что программа работает, и тут же включились в благоустройство. Основное, чем занялись УК — сносом и опиливанием аварийных и погибших деревьев. Пока немного желающих взяться за асфальтирование, ремонт детского и спортивного оборудования, обновление контейнерных площадок, — ответила специалист МКУ «Центр развития территорий».