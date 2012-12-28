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В России
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26 минут назад
В ЦБ РФ допускают повышение ключевой ставки в июле
Центробанк России предупредил о возможном резком повышении ставки в июле.
Основной проинфляционный фактор - это высокий внутренний спрос, который опережает возможности расширения производства товаров в России, говорят в Центробанке. Чтобы потребительский спрос дополнительно не стимулировался заемными деньгами, кредиты следует сделать дороже. При этом период высоких ставок может затянуться, иначе Центробанк не сумеет затормозить рост цен до своей цели в 4% не только в текущем, но и в 2025 году.
"Рост инфляционных ожиданий усилил инерцию в динамике инфляции и создает риски для достижения цели по инфляции в 2025 году", - сказано в резюме. Банк России может существенно повысить ключевую ставку в том случае, если увидит, что экономика развивается в условиях ускорения цен, - отмечается в документе.
"Если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном", - предупредили в ЦБ. Существенным в Центробанке называют повышение более чем на 1%. Сейчас ставка находится на уровне 16%.
Как выяснилось из резюме, уже на прошлом заседании совета директоров ЦБ рассматривался вариант повышения ключевой ставки как на 1%, так и на 2% до 17-18% годовых, что является довольно резким движением, пояснил "Российской газете" доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"В ЦБ считают, что значительное повышение ключевой ставки позволит укрепить уверенность экономических агентов в приверженности Банка России достижению цели по инфляции. А также предотвратит дальнейший рост инфляционных ожиданий и возникновение негативных вторичных эффектов. Инфляция превзошла ожидания в мае, и если в июне ситуация существенно не изменится, то выбор у регулятора будет только между просто повышением и резким увеличением ставки", - рассказал эксперт.
Среди аргументов сторонников повышения ставки была не только статистика по инфляции, но и данные по рынку труда и кредитованию, обратил внимание Петр Щербаченко.
"При обсуждении ставки были замечания, что ее текущее значение не обеспечивает достаточной привлекательности банковских вкладов, недостаточно эффективно замедляет рост кредитования и охлаждение внутреннего спроса. Это все необходимые условия для замедления темпов роста цен", - пояснил он.
Удержали ЦБ от повышения ставки на прошлом заседании совета директоров недостаточно полные данные и надежды на позитивный эффект от сворачивания льготной ипотеки, добавил Щербаченко.
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