«Ъ» сообщает об увеличении роста продаж вафель в шоколаде на 40%

Самой быстрорастущей категорией среди товаров повседневного спроса за последний год стали вафли в шоколаде, продажи которых в натуральном выражении и деньгах увеличились более чем на 40%.