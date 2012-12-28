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сегодня, 11:25

«Ъ» сообщает об увеличении роста продаж вафель в шоколаде на 40%

Самой быстрорастущей категорией среди товаров повседневного спроса за последний год стали вафли в шоколаде, продажи которых в натуральном выражении и деньгах увеличились более чем на 40%.

Продажи вафель в шоколаде за 12 месяцев (период с июня 2023 года по июнь 2024 года) в розничных сетях выросли на 41,2% год к году в деньгах и на 43,6% — в натуральном выражении, - пишет "Ъ" со ссылкой на подсчеты NielsenIQ.

Аналитики отмечают, что сейчас это в целом самая быстрорастущая категория в FMCG-сетях. Руководитель аналитического центра NielsenIQ Анастасия Корнеева считает, что вафли в шоколаде в индивидуальной упаковке частично заменяют шоколадные батончики. Продажи последних за год выросли только на 15,9% в деньгах и 12,9% — в натуральном выражении.

Тренд прослеживается на фоне расширения предложения. Согласно NielsenIQ, ассортимент вафель в шоколаде, куда входят, в частности, продукты в индивидуальной упаковке Goodmix, Alpella, Dido и проч., за год вырос на 52,5%. В категории шоколадных батончиков аналитики зафиксировали снижение на 3,9%.

В результате, по данным NielsenIQ, в розничных сетях доля шоколадных батончиков в ассортименте кондитерской продукции за два года снизилась с 6,8% до 6,5%, а вафель в шоколаде выросла с 0,9% до 1,9%.

В 2023 году, по данным NielsenIQ, последние стали самой результативной кондитерской группой по новинкам — на нее пришлось 22% всех запусков в FMCG.

На рынок вафель в шоколаде вышли новые зарубежные бренды, например из Турции, поясняют в NielsenIQ. В Wildberries отмечают появление игроков также из Кореи, Таиланда, Вьетнама и Китая. В 2022 году со снижением активности в России западных компаний в категории освободилась ниша, говорит совладелец фабрики «Победа» Виталий Муравьев. Тогда продажи снизились, но спрос на вафли в шоколаде, по его словам, при этом сохранился — это позволило выводить новые продукты, даже если речь шла о неизвестных брендах, которым предстояло заменить популярные. Эксперт замечает, что помимо зарубежных появились и локальные марки. В «Магните» отмечают, что продажи глазированных вафель в марте выросли на 67% в денежном выражении год к году.

Вместе с шоколадными батончиками эту категорию в компании называют главным драйвером роста в сегменте кондитерских изделий.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев обращает внимание на то, что вафли в среднем дешевле шоколадных батончиков. Переключаясь на них, потребители могут экономить.
экономика
продажи
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