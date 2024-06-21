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В России
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29 минут назад
При крушении вертолета в Амурской области погибли 4 человека
Вертолет Robinson 66 потерпел крушение в Амурской области. По предварительной информации, при крушении погибли пилот и трое пассажиров.
По предварительным данным, утром 20 июня воздушное судно Robinson R-66 под управлением пилота и с находящимися на борту тремя пассажирами вылетело с площадки лесоперерабатывающего комбината до места, расположенного вблизи реки Джелтула в Тындинском районе региона. Однако к назначенной точке вертолет не прибыл.
На следующий день в ходе поисково-спасательных мероприятий было установлено местонахождение воздушного судна, потерпевшего крушение. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
По данным источника "Известий", все находившиеся на борту пассажиры и пилот погибли.
Telegram-канал "112" добавляет, что в вертолете были обнаружены тела четырех человек — пилота и трех пассажиров.
Причины катастрофы неизвестны.
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