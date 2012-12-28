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В России
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сегодня, 09:59
В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА погиб сотрудник котельной
Один из сотрудников котельной Краснодара погиб в результате падения обломков беспилотника.
"Этой ночью массированной атаке преступного киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры нашего региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом "Южный". В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания, - сообщил глава региона.
Он выразил искренние соболезнования родным и близким и поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку.
Ранее Кондратьев написал, что есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как сообщали в Минобороны, ночью над Кубанью сбили 43 украинских БПЛА. Еще 70 беспилотников уничтожили над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Кроме того, один дрон поразили над Волгоградской областью.
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