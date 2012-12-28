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В России
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8 минут назад
Генпрокуратуру просят проверить всех производителей готовой еды
Как пояснил «Известиям» депутат, к нему поступают обращения граждан, которые обеспокоены сложившейся ситуацией, так как являются постоянными покупателями такой продукции.
«Уже только в Москве 227 пострадавших, из которых несколько десятков в реанимации с опасной формой заболевания ботулизма. Не исключено, что причиной этого вопиющего инцидента стало нарушение технологии приготовления и хранения еды в условиях летней жары», — отметил в разговоре с «Известиями» Анатолий Выборный.
По его словам, зачастую, в целях сокращения расходов, бизнес экономит на холодильных установках, а это просто недопустимо, особенно в это время года.
«Хотел бы отметить, что это не первые случаи отравлений россиян едой с начала лета. Массовые инциденты продуктами других производителей произошли не так давно в Екатеринбурге. Уверен, что Генпрокуратура оперативно проверит всех предпринимателей, имеющих отношение к этому бизнесу», — пояснил депутат.
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