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В России
12
8 минут назад

Генпрокуратуру просят проверить всех производителей готовой еды

В России могут провести внеплановые проверки в отношении всех производителей и продавцов готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов питания. С такой просьбой в Генпрокуратуру после массовых отравлений россиян продукцией ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и ООО «Гастропорт» обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Как пояснил «Известиям» депутат, к нему поступают обращения граждан, которые обеспокоены сложившейся ситуацией, так как являются постоянными покупателями такой продукции.

«Уже только в Москве 227 пострадавших, из которых несколько десятков в реанимации с опасной формой заболевания ботулизма. Не исключено, что причиной этого вопиющего инцидента стало нарушение технологии приготовления и хранения еды в условиях летней жары», — отметил в разговоре с «Известиями» Анатолий Выборный.
По его словам, зачастую, в целях сокращения расходов, бизнес экономит на холодильных установках, а это просто недопустимо, особенно в это время года.

«Хотел бы отметить, что это не первые случаи отравлений россиян едой с начала лета. Массовые инциденты продуктами других производителей произошли не так давно в Екатеринбурге. Уверен, что Генпрокуратура оперативно проверит всех предпринимателей, имеющих отношение к этому бизнесу», — пояснил депутат.

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