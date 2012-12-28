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В России
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сегодня, 16:46
В РФ ужесточат требования к продаже сим-карт
В соответствии с законопроектом, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения об абоненте для размещения в его личном кабинете на портале "Госуслуги".
В соответствии с документом, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения об абоненте для размещения в его личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, в случае принятия инициативы абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал.
"Таким образом, существенно сократится количество сим-карт, полученных мошенническим путем", — пояснил соавтор поправок, Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Для иностранцев депутаты предлагают ввести более жесткие требования: заключение договора только при очном посещении офиса оператора связи, обязательное прохождение идентификации с использованием биометрических данных, оформление не более 10 абонентских номеров на одно лицо, а также ряд других.
"Предложенные меры послужат в том числе укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности", — заявил Василий Пискарев.
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