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Бизнес
3 минуты назад

Fix Price примет участие в двух экологических мероприятиях в Липецке

22 июня 2024 года: в рамках программы социальной ответственности «Добрые Дела» Fix Price примет участие в двух благотворительных экологических мероприятиях в Липецке.

В эту субботу волонтеры Fix Price окажут помощь национальному проекту России «Берег добрых дел». В рамках акции «Вода России» совместными усилиями будет произведена очистка берега Вяземского пруда от мусора.

Также в этот день компания Fix Price будет содействовать государственной организации ЭкоСфера в проведении мероприятий по уходу за липами.

Со своей стороны Fix Price предоставляет добровольцев, необходимые инструменты для работы и расходные материалы. Также для всех участников мероприятий будет организована еда и напитки.

Направить идею о добром деле в своем городе может каждый желающий через открытую форму обратной связи на сайте. Добро не стоит дорого! Присоединяйтесь!

*Программа социальной ответственности «Добрые дела» была запущена в 2014 году, и за это время Fix Price побывал более чем в 60-ти регионах России и провел более 200 мероприятий, призывающих к ответственному отношению к окружающему миру. 

О компании:

Fix Price (LSE и MOEX: FIXP, AIX: FIXP.Y) – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, которая помогает покупателям экономить каждый день с момента основания Компании в 2007 году. Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по низким фиксированным ценам.

На 31 декабря 2023 года сеть магазинов Fix Price насчитывала 6 414 магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. На 31 декабря 2023 года Компания управляла 13 распределительными центрами и работала в 81 регионе России, а также в 8 близлежащих странах.

В 2023 году выручка Компании составила 291,9 млрд руб., EBITDA – 53,1 млрд руб., чистая прибыль – 35,7 млрд руб. (в соответствии с МСФО).

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