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В России
1
7 минут назад

В РФ свинина подешевела на 12%

С начала прошлого года цены выросли на 5,9% для свинины и на 7,9% для окорока.

За последний месяц, в период с 12 мая по 16 июня, оптовая стоимость полутуши свинины в центральной части страны сократилась на 12%, до 181 руб. за 1 кг, окорока — на 7,7%, до 260 рублей, - пишет "Ъ" со ссылкой на данные участников рынка.

Год к году значения выросли на 5,9% и 7,9% соответственно. Оптовая стоимость свинины сопоставима с курятиной. Туша бройлера за последний месяц подорожала на 5%, до 179 руб. за 1 кг в опте, подсчитали аналитики.

Основным фактором снижения оптовых цен на свинину гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев называет рост предложения на внутреннем рынке.

Наблюдается небольшой избыток свинины, соглашается директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Эксперт напоминает и о начале сезона овощей и фруктов, смещение в их сторону потребительского интереса также может сказываться на ценах на мясо. В ГК «Агроэко» снижение связывают с корректировкой после активного спроса на майских праздниках и плохой погодой, которая оказала давление на начало шашлычного сезона.

За первое полугодие в России произвели примерно 3 млн тонн свинины, год к году показатель увеличился на 5,8%, подсчитали на рынке. В группе «Черкизово» называют рост производства долгосрочным трендом, связывая его с увеличением и обновлением мощностей. О перенасыщении рынка, по мнению представителя компании, говорить преждевременно. Наращивая производство, крупные российские игроки, по мнению господина Ковалева, ориентировались преимущественно на экспорт. В сентябре 2023 года Китай снял пятнадцатилетний запрет на импорт российской свинины. На страну приходится 49,3% от ее мирового потребления, отмечают на рынке. Для сравнения: на Россию — всего 3,6%, Евросоюз — 17,5%.

В начале года в НСС рассчитывали, что Россия может экспортировать в Китай 150–200 тыс. тонн свинины в год. За весь прошлый год РФ отправила за рубеж 240 тыс. тонн свинины, или 5% от всего своего производства. Но существенно увеличить экспорт игрокам пока не удалось. Как следует из предварительных подсчетов участников рынка, в первом полугодии экспорт российской свинины составил 121 тыс. тонн, увеличившись всего на 2% год к году. Об отправке первого российского «мясного шаттла» весом 464 тонны в КНР Fesco сообщила только в мае.

В НСС предполагают, что из-за необходимости перестройки логистики и заключения контрактов на удвоение экспорта свинины у российских производителей уйдет три-четыре года.

Фактором роста внутри страны для аграриев, по мнению руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, остается замещение сокращающегося производства в личных подсобных хозяйствах. За 2023 год они сгенерировали 330 тыс. тонн свинины в убойном весе, на 11,3% меньше, чем годом ранее. В NTech предполагают, что излишки продукции в случае их формирования можно перенаправить в новые перспективные ниши. В качестве примеров аналитики приводят дамплинги (аналог пельменей) и ребра в маринаде, продажи которых активно растут.
экономика
свинина
цены
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