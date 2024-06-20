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В России
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59 минут назад
Один человек погиб и 13 пострадали в результате мощного урагана в Москве
Мощный ураган в Москве валит деревья на улицах.
Смертельный случай произошел на улице Ивановская рядом с церковью около парка "Дубки" на севере столицы.
"Погиб 79-летний мужчина, на которого упало дерево на улице Ивановская", – сообщил собеседник.
Также источник сообщил, что одного из пострадавших придавило в автомобиле деревом, которое ураганный ветер вырвал с корнем. Мужчину извлекли из машины спасатели.
Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате урагана в столице.
Обрушившийся на Москву и Подмосковье мощный ураган вырвал деревья с корнем, согнул рекламные щиты и снес мусор.
Одно из деревьев упало на три автомобиля, видео с инцидентом опубликовало издание Baza в Telegram-канале.
На предоставленных очевидцами кадрах видно, как ветер сносит уже поломанное дерево, под которым припарковано три машины. В результате ствол приземлился между двумя автомобилями, а ветки задели все три транспортных средства, после чего включилась сигнализация, - пишет Lenta.ru.
Сильный ветер сдувает птиц из кормушек. В высотках «Москвы-Сити» сработала сигнализация и всех людей попросили спуститься на нижние этажи.
Telegram-канал Mash пишет, что урагану дали название «Эдгар. На стройке около Ботанического сада он снес листы.
По данным синоптиков, гроза, ливень и ветер со скоростью до 23 метров в секунду продержатся в Москве до 22 часов. Предполагается, что могут появиться и смерчи.
Незадолго до этого москвичей предупреждали, что 20 июня город ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме. Ожидается, что в столице выпадет до 20 мм осадков в течение часа.
На улицы города дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра, - пишет Газета.ru.
Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
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