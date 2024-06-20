Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Личность сбившего коляску с двухмесячным малышом установлена
Происшествия
Водитель бросил тело погибшей пассажирки на месте аварии: ее нашли через семь дней
Происшествия
Остались только сапоги: мужчину ударило током через удилище
Происшествия
Град в Липецкую области принесет циклон из Скандинавии
Погода в Липецке
Буйный рецидивист искал обидчика и избил двух женщин
Происшествия
Удар током на подстанции в Балашовском лесничестве получил 40-летний житель Матырского
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Роман Ченцов назначен на должность и.о. главы города Липецка
Политика
Двух мужчин расстреляли в квартире на Гагарина
Происшествия
Читать все
Женщина водитель получила травмы в аварии на окружной дороге
Происшествия
Ночью Липецкую область накроет непогода
Общество
Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
Происшествия
Юная ельчанка попалась на участии в мошенничестве
Происшествия
Охотник намеренно выстрелил мужчине в колено и явился с повинной
Происшествия
Установлены личности погибших на Данковской трассе
Происшествия
В Добровском районе откроют отреставрированную ветряную мельницу
Общество
Под Тербунами нашли останки двух красноармейцев
Общество
Новым главным федеральным инспектором по Липецкой области назначена бывшая орловская чиновница
Политика
В Ельце ветром сдуло обшивку балкона
Общество
Читать все
В России
82
59 минут назад

Один человек погиб и 13 пострадали в результате мощного урагана в Москве

Мощный ураган в Москве валит деревья на улицах.

Один человек погиб, 13 пострадали во время урагана "Эдгар" в Москве, - сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Смертельный случай произошел на улице Ивановская рядом с церковью около парка "Дубки" на севере столицы.

"Погиб 79-летний мужчина, на которого упало дерево на улице Ивановская", – сообщил собеседник.

Также источник сообщил, что одного из пострадавших придавило в автомобиле деревом, которое ураганный ветер вырвал с корнем. Мужчину извлекли из машины спасатели.

Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате урагана в столице.

Обрушившийся на Москву и Подмосковье мощный ураган вырвал деревья с корнем, согнул рекламные щиты и снес мусор.

Одно из деревьев упало на три автомобиля, видео с инцидентом опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На предоставленных очевидцами кадрах видно, как ветер сносит уже поломанное дерево, под которым припарковано три машины. В результате ствол приземлился между двумя автомобилями, а ветки задели все три транспортных средства, после чего включилась сигнализация, - пишет Lenta.ru.

Сильный ветер сдувает птиц из кормушек. В высотках «Москвы-Сити» сработала сигнализация и всех людей попросили спуститься на нижние этажи.

Telegram-канал Mash пишет, что урагану дали название «Эдгар. На стройке около Ботанического сада он снес листы.

По данным синоптиков, гроза, ливень и ветер со скоростью до 23 метров в секунду продержатся в Москве до 22 часов. Предполагается, что могут появиться и смерчи.

Незадолго до этого москвичей предупреждали, что 20 июня город ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме. Ожидается, что в столице выпадет до 20 мм осадков в течение часа.

На улицы города дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра, - пишет Газета.ru.

Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
ураган
непогода
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru