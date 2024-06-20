Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жительницу Липецка укусила гадюка
Происшествия
Личность сбившего коляску с двухмесячным малышом установлена
Происшествия
Остались только сапоги: мужчину ударило током через удилище
Происшествия
Водитель бросил тело погибшей пассажирки на месте аварии: ее нашли через семь дней
Происшествия
Град в Липецкую области принесет циклон из Скандинавии
Погода в Липецке
Буйный рецидивист искал обидчика и избил двух женщин
Происшествия
Удар током на подстанции в Балашовском лесничестве получил 40-летний житель Матырского
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту наезда самокатчика на коляску с ребенком
Происшествия
Читать все
Двух мужчин расстреляли в квартире на Гагарина
Происшествия
Женщина водитель получила травмы в аварии на окружной дороге
Происшествия
Охотник намеренно выстрелил мужчине в колено и явился с повинной
Происшествия
Установлены личности погибших на Данковской трассе
Происшествия
Юная ельчанка попалась на участии в мошенничестве
Происшествия
Ночью Липецкую область накроет непогода
Общество
В Добровском районе откроют отреставрированную ветряную мельницу
Общество
Под Тербунами нашли останки двух красноармейцев
Общество
Новым главным федеральным инспектором по Липецкой области назначена бывшая орловская чиновница
Политика
Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
Происшествия
Читать все
В России
52
сегодня, 13:34

В Госдуме одобрили закон о повышении военных пенсий

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому пенсионный коэффициент с 1 октября 2024 года может измениться до 89,83%.

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому с 1 октября 2024 года при расчете военных пенсий будет учитываться 89,83% денежного довольствия, а не 89,32%, как предполагалось раньше. Выплата будет проиндексирована на 5,1% c учетом прогноза инфляции, - пишет "Российская газета".

Кабмин связал необходимость изменений с уточнением показателей прогноза социально-экономического развития. Как пояснил глава Минфина Антон Силуанов, был скорректирован прогноз по инфляции в этом году. Ранее планировалась индексация с 1 октября текущего года на 4,5%.

Первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") напомнил в комментарии "РГ", что с 2012 года в стране в отношении военных пенсий действует понижающий коэффициент: то есть на руки выдают меньше, чем заработал человек, а насколько - определяет государство. "В этом году это было 89,33%, но теперь по инициативе правительства цифра увеличена до 89,83%, - разъяснил он, - именно такая цифра значится в законопроекте".

Таким образом - с учетом инфляции - размер пенсии после таких уточнений с 1 октября 2024 будет увеличен как раз на 5,1%. "Это можно только приветствовать, как любое улучшение благосостояния тех, кто защищает или защищал Родину", - подчеркнул Журавлев. По его словам, пришло время выйти на показатель в 100%, и рассчитывает на такое решение кабмина.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин уточнил, что данное повышение коснется около 3 млн человек. "В 2023 году средний размер пенсии военных пенсионеров был около 42 тыс. руб.", - отметил он.

Чаплин обратил внимание на то, что военные пенсионеры нередко сталкиваются с трудностями после выхода на пенсию, включая проблемы со здоровьем, которые возникли вследствие выполнения служебных обязанностей. "Увеличение процента денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсий, помогает обеспечить более достойный уровень жизни для наших защитников, - добавил он. - За последние годы инфляция и рост стоимости жизни значительно повлияли на покупательную способность пенсионных выплат. Индексация пенсий помогает частично компенсировать эти негативные факторы, что позволяет пенсионерам лучше справляться с текущими финансовыми обязательствами и сохранять экономическую стабильность".
пенсия
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru