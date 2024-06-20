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В России
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сегодня, 13:34
В Госдуме одобрили закон о повышении военных пенсий
Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому пенсионный коэффициент с 1 октября 2024 года может измениться до 89,83%.
Кабмин связал необходимость изменений с уточнением показателей прогноза социально-экономического развития. Как пояснил глава Минфина Антон Силуанов, был скорректирован прогноз по инфляции в этом году. Ранее планировалась индексация с 1 октября текущего года на 4,5%.
Первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") напомнил в комментарии "РГ", что с 2012 года в стране в отношении военных пенсий действует понижающий коэффициент: то есть на руки выдают меньше, чем заработал человек, а насколько - определяет государство. "В этом году это было 89,33%, но теперь по инициативе правительства цифра увеличена до 89,83%, - разъяснил он, - именно такая цифра значится в законопроекте".
Таким образом - с учетом инфляции - размер пенсии после таких уточнений с 1 октября 2024 будет увеличен как раз на 5,1%. "Это можно только приветствовать, как любое улучшение благосостояния тех, кто защищает или защищал Родину", - подчеркнул Журавлев. По его словам, пришло время выйти на показатель в 100%, и рассчитывает на такое решение кабмина.
Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин уточнил, что данное повышение коснется около 3 млн человек. "В 2023 году средний размер пенсии военных пенсионеров был около 42 тыс. руб.", - отметил он.
Чаплин обратил внимание на то, что военные пенсионеры нередко сталкиваются с трудностями после выхода на пенсию, включая проблемы со здоровьем, которые возникли вследствие выполнения служебных обязанностей. "Увеличение процента денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсий, помогает обеспечить более достойный уровень жизни для наших защитников, - добавил он. - За последние годы инфляция и рост стоимости жизни значительно повлияли на покупательную способность пенсионных выплат. Индексация пенсий помогает частично компенсировать эти негативные факторы, что позволяет пенсионерам лучше справляться с текущими финансовыми обязательствами и сохранять экономическую стабильность".
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