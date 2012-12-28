17-летний парень ударил ножом в живот взрослого собутыльника

Возбуждено уголовное дело.



Вечером 18 июня получил удар ножом в живот 38-летний житель села Частая Дубрава. С колото-резаным ранением он был госпитализирован. В поножовщине подозревается 17летний знакомый пострадавшего. СК возбудил уголовное дело.«По данным следствия, между несовершеннолетним и хозяином квартиры в доме по улице Московской в селе Частая Дубрава после употребления спиртного возник конфликт. При выяснении отношений на лестничной площадке дома подозреваемый нанес 38-летнему мужчине удар ножом в живот и покинул место происшествия», — сообщает пресс-служба областного управления Следкома.Подросток задержан, скоро ему будет избрана мера пресечения.