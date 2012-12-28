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Происшествия
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сегодня, 12:36
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17-летний парень ударил ножом в живот взрослого собутыльника
Возбуждено уголовное дело.
«По данным следствия, между несовершеннолетним и хозяином квартиры в доме по улице Московской в селе Частая Дубрава после употребления спиртного возник конфликт. При выяснении отношений на лестничной площадке дома подозреваемый нанес 38-летнему мужчине удар ножом в живот и покинул место происшествия», — сообщает пресс-служба областного управления Следкома.
Подросток задержан, скоро ему будет избрана мера пресечения.
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