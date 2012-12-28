В Рособрнадзоре усилят контроль за знанием языка у мигрантов с сертификатами

Отмечается, что при подтверждении факта незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом в организации, которая выдала документ, будет проводиться внеплановая проверка, согласованная с Генпрокуратурой.