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В России
1 минуту назад

В Рособрнадзоре усилят контроль за знанием языка у мигрантов с сертификатами

Отмечается, что при подтверждении факта незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом в организации, которая выдала документ, будет проводиться внеплановая проверка, согласованная с Генпрокуратурой.

Рособрнадзор начнет контролировать уровень владения русским языком у мигрантов с действующим языковым сертификатом, - следует из соответствующего приказа.

Ведомство внесло изменения в список рисков при госконтроле за тем, как соблюдаются требования по необходимым для мигрантов экзаменам, чтобы те могли получить сертификат на знание языка, - передает РБК.

Теперь Рособрнадзор будет учитывать случаи поступления из органов исполнительной власти в течение четырех месяцев информации о том, что у мигранта нет минимального знания русского языка, хотя на руках имеется сертификат. Критическими будут считать три и более таких случаев.

"Поступление из органа исполнительной власти… в течение квартала информации о трех и более фактах, свидетельствующих об отсутствии у иностранного гражданина минимального уровня знаний по русскому языку, при наличии у него действительного сертификата, выданного организацией, включенной в перечень", - говорится в документе.

Если факт незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом подтверждается, то будет проводиться внеплановая проверка, согласованная с Генпрокуратурой, в организации, которая выдала данный сертификат, - уточнили в ведомстве.
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