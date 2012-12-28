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В России
1 минуту назад
В Рособрнадзоре усилят контроль за знанием языка у мигрантов с сертификатами
Отмечается, что при подтверждении факта незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом в организации, которая выдала документ, будет проводиться внеплановая проверка, согласованная с Генпрокуратурой.
Ведомство внесло изменения в список рисков при госконтроле за тем, как соблюдаются требования по необходимым для мигрантов экзаменам, чтобы те могли получить сертификат на знание языка, - передает РБК.
Теперь Рособрнадзор будет учитывать случаи поступления из органов исполнительной власти в течение четырех месяцев информации о том, что у мигранта нет минимального знания русского языка, хотя на руках имеется сертификат. Критическими будут считать три и более таких случаев.
"Поступление из органа исполнительной власти… в течение квартала информации о трех и более фактах, свидетельствующих об отсутствии у иностранного гражданина минимального уровня знаний по русскому языку, при наличии у него действительного сертификата, выданного организацией, включенной в перечень", - говорится в документе.
Если факт незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом подтверждается, то будет проводиться внеплановая проверка, согласованная с Генпрокуратурой, в организации, которая выдала данный сертификат, - уточнили в ведомстве.
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