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В России
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45 минут назад
В Москве временно закрыли парки культуры и отдыха из-за непогоды
Все парки культуры и отдыха в Москве временно закрыли в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом.
Гостей не будут принимать и фестивальные площадки. Департамент торговли и услуг Москвы просит предприятия общественного питания с летними верандами укрепить все конструкции и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе.
20 июня до 22:00 в городе ожидается гроза, сильный дождь с градом и порывами ветра до 18–23 метров в секунду. Кроме того, есть вероятность формирования смерчей, - отмечается в сообщении.
Ожидается, что наиболее сильные осадки пройдут в утренние и дневные часы.
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