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сегодня, 10:49
РБК сообщает о планах ФНС отказаться от большинства деклараций по НДФЛ
Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена отказаться от основной части деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Будет реализован «бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц», указано в документе. Сроком выполнения обозначен декабрь 2025 года — до этого времени ФНС должна будет заключить соответствующий государственный контракт и выпустить приказ о вводе новой системы в промышленную эксплуатацию. Ответственным исполнителем назначена замглавы службы Светлана Бондарчук, координирующая управление налогообложения доходов физлиц.
О том, что налоговая служба собирается отказаться от деклараций по НДФЛ, ранее заявлял глава ФНС Даниил Егоров, не называя сроков. «Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — говорил он в интервью РБК в 2021 году. В ноябре 2023 года Егоров говорил, что «эта работа продолжается». «Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков. Вторая задача — максимально ускорить процесс за счет автоматизации», — сказал он.
Егоров пояснял, что эффективность этой работы зависит от доступа налоговиков к данным. «Если мы, как налоговая служба, имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать», — говорил он.
Как уточнили в пресс-службе ФНС, передача расчета НДФЛ налоговым органам предполагается по следующим видам доходов: от реализации недвижимого имущества; от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (например, налогоплательщик заключил договор долевого участия с застройщиком, внеся по нему сумму X, а затем продал строящуюся квартиру по договору уступки за сумму Y; налоговой базой будет разница между Y и X.); от реализации транспортных средств; в виде фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний (речь идет о так называемом паушальном фиксированном взносе с КИК, по которому все равно подается декларация 3-НДФЛ); при установлении фактов прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения минимального срока (если закрыть ИИС раньше трех лет, предоставленные налоговые вычеты необходимо вернуть государству).
Большинство сведений, необходимых для расчета налоговыми органами НДФЛ с указанных видов доходов, уже поступают в ФНС в автоматическом режиме в соответствии со ст. 85 Налогового кодекса от органов исполнительной власти (Росреестр, ГИБДД и др.), - говорится в сообщении ведомства. Работы по обеспечению информационного взаимодействия для получения всех необходимых данных будут завершены до конца текущего года.
«Планируется, что уплата НДФЛ при реализации бездекларационного порядка исчисления налога будет осуществляться на основании сообщения об исчисленной сумме налога по доходам, полученным с 1 января 2025 года», — указали в ФНС.
По действующему законодательству НДФЛ, как правило, уплачивается автоматически — он удерживается работодателем из заработной платы. Налоговыми агентами по НДФЛ также выступают российские брокеры и банки (по доходам от продажи ценных бумаг, купонам на облигации), компании-плательщики (по доходам от дивидендов). Также НДФЛ без подачи декларации граждане уплачивают на основе налогового уведомления от ФНС при получении доходов с вкладов и в случаях, когда их доходы из нескольких источников превышают 5 млн руб. в год (по ставке 15% на размер превышения).
Однако при получении следующих доходов налогоплательщики должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию по форме 3-НДФЛ: доход от продажи ценных бумаг через иностранного брокера или от продажи имущества (начисление НДФЛ по имуществу и бумагам зависит от соблюдения минимального срока владения); доход от аренды имущества; при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от людей, не являющихся близкими родственниками; вознаграждение от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ (гражданско-правового характера);
выигрыш в лотерею; доход от источников, находящихся за пределами страны; доход индивидуального предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения.
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